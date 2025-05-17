Анчелотти считает, что «Барселона» заслужила чемпионский титул

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поздравил «Барселону» с завоеванием чемпионского титула в ла лиге.

Сине-гранатовые стали чемпионами Испании после победы над «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре.

«Барселона» выступила блестяще, и ее следует поздравить. Она была самой стабильной командой в лиге и показывала очень красивый футбол. Да, они заслужили этот титул. В следующем сезоне будет другая история», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В сезоне-2024/25 «Барселона» также выиграла Кубок и Суперкубок Испании. Каталонцы во второй раз в истории смогли завоевать все три национальных трофея.