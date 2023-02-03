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Сегодня, 01:53

Анчелотти рассказал подробности травм Бензема и Милитау

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Валенсией» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании рассказал о травмах, полученных Каримом Бензема и Эдером Милитау. Бразилец был вынужден покинуть поле еще в первом тайме, а француза пришлось заменить на 60-й минуте.

«У Бензема какое-то легкое повреждение, а Милитау точно не успеет восстановиться к воскресенью», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Барселоны» на 5 очков. «Валенсия» с 20 очками располагается на 14-й строчке.

2&nbsp;февраля. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Карим Бензема. Бензема получил травму в матче с «Валенсией»

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
0
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Бензема получил травму в матче с «Валенсией»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 19 14 3 2 40-16 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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37 тур
38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 - : -
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 - : -
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 - : -
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 - : -
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 16 2 2
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