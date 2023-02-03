Анчелотти рассказал подробности травм Бензема и Милитау

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Валенсией» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании рассказал о травмах, полученных Каримом Бензема и Эдером Милитау. Бразилец был вынужден покинуть поле еще в первом тайме, а француза пришлось заменить на 60-й минуте.

«У Бензема какое-то легкое повреждение, а Милитау точно не успеет восстановиться к воскресенью», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Барселоны» на 5 очков. «Валенсия» с 20 очками располагается на 14-й строчке.