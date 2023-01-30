Анчелотти рассказал об ожиданиях от матча «Реала» с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Валенсией» в 19-м туре ла лиги. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на 5 очков.

«Если мы обыграем «Валенсию» в следующем туре, у нас будет больше очков после 19 туров, чем в прошлом сезоне», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч «Реал» — «Валенсия» состоится 2 февраля. Начало — в 23.00 мск.