Анчелотти рассказал о состоянии Беллингема после матча с «Жироной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (3:0) рассказал о состоянии полузащитника Джуда Беллингема.

21-летний англичанин, открывший счет в матче, получил повреждение и был заменен на 61-й минуте.

«Джуд в порядке. Он выйдет на поле в матче с «Аталантой», ничего серьезного», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Беллингем провел 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.