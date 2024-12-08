Анчелотти рассказал о состоянии Беллингема после матча с «Жироной»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (3:0) рассказал о состоянии полузащитника Джуда Беллингема.
21-летний англичанин, открывший счет в матче, получил повреждение и был заменен на 61-й минуте.
«Джуд в порядке. Он выйдет на поле в матче с «Аталантой», ничего серьезного», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Беллингем провел 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
Положение команд
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Хоккей
|
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|В
|Н
|П
|+/-
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|
1
|Барселона
|17
|12
|2
|3
|50-19
|38
|
2
|Реал
|16
|11
|3
|2
|34-13
|36
|
3
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
4
|Атлетик
|16
|8
|5
|3
|24-15
|29
|
5
|Вильярреал
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
6
|Мальорка
|17
|7
|3
|7
|16-20
|24
|
7
|Осасуна
|15
|6
|5
|4
|20-23
|23
|
8
|Жирона
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|
9
|Р. Сосьедад
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|
10
|Сельта
|16
|6
|3
|7
|25-27
|21
|
11
|Бетис
|16
|5
|6
|5
|18-20
|21
|
12
|Севилья
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|
13
|Р. Вальекано
|15
|5
|4
|6
|15-16
|19
|
14
|Лас-Пальмас
|16
|5
|3
|8
|22-27
|18
|
15
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|14
|2
|4
|8
|13-22
|10
|
20
|Вальядолид
|16
|2
|3
|11
|11-34
|9
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
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37 тур
38 тур
|6.12
|23:00
|
Сельта – Мальорка
|2 : 0
|7.12
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вальядолид
|2 : 1
|7.12
|18:15
|
Бетис – Барселона
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|0 : 1
|7.12
|23:00
|
Жирона – Реал
|0 : 3
|8.12
|16:00
|
Леганес – Р. Сосьедад
|- : -
|8.12
|18:15
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|8.12
|20:30
|
Осасуна – Алавес
|- : -
|8.12
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|9.12
|23:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|12
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|13
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|14
|1
|4
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