Анчелотти рассказал о сложностях «Реала» в матче с «Бетисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу победы команды над «Бетисом» в матче четвертого тура ла лиги.

«У «Реала» выдался хороший старт. Матч с «Бетисом» был непростым. Были проблемы с возвратом мяча, ведь соперник очень хорошо действовал в обороне. Нам часто не хватало последней передачи во множестве голевых моментов. Команде было трудно, поскольку соперник показал хороший футбол», — цитирует Анчелотти AS.

После 4-х туров «Реал» набрал 12 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.