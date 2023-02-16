Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:07

Анчелотти рассказал о роли Бензема в «Реале»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что для команды значит форвард Карим Бензема после матча с «Эльче» (4:0).

«Он не просто нападающий. У него хорошая химия с партнерами по команде. Это форвард, который всегда готов замыкать атаки в штрафной площади и в тоже очень помогает нам во владении мячом.

У него невероятная карьера, надеюсь, что он продолжит в том же духе. Этого очент хотят фанаты «Реала», — сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.

«Реал» переиграл «Эльче» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании благодаря дублю Бензема.

В этом сезоне 35-летний игрок забил 11 голов в 13 матчах ла лиги.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста
Овечкин покинул «Вашингтон» и срочно летит в Россию. Что же случилось?
Британский министр обороны призвал ВСУ экономнее использовать боеприпасы
Признание ФРГ по поводу поставок танков Киеву назвали провалом Запада
«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ после победы над «Арсеналом»
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карло Анчелотти остался доволен победой «Реала» над «Эльче»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 2 : 3
15.02 23:00
Реал – Эльче
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости