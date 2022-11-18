Анчелотти рассказал о преимуществах работы в тандеме с сыном

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о работе в тандеме с сыном, Давиде Анчелотти.

«Мои отношения с моим сыном Давиде? В том, что он находится в штабе тренеров, есть преимущество. Он говорит вещи, которые другие не осмеливаются сказать из уважения ко мне или даже страха. А мне, как тренеру, нужна честность. Я всегда слушаю, потому что предпочитаю слушать, а не говорить», — приводит Football Espana слова 63-летнего тренера.

Давиде Анчелотти работает в качестве ассистента тренера «Реала» с 2021 года. Ранее он уже помогал своему отцу в штабе, занимая должность тренера по физической подготовке.

«Реал» с 35 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.