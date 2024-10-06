Анчелотти рассказал о повреждении Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии бразильского форварда команды Винисиуса Жуниора.

«У него были проблемы с шейным отделом позвоночника. Это больно, и в ближайшие несколько часов он пройдёт медицинское обследование», — цитирует Анчелотти AS.

5 октября «Реал» обыграл «Вильярреал» (2:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании. Винисиус установил окончательный счет встречи на 73-й минуте и был заменен шесть минут спустя.

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 12 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.