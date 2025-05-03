Анчелотти рассказал, когда будет готов говорить о будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что не будет обсуждать свое будущее в клубе до 25 мая.

«Я действительно очень люблю «Реал», игроков и болельщиков, и испытываю большое уважение к клубу. О будущем я не буду говорить до 25 мая.

Сейчас мы сосредоточены на настоящем и хотим бороться за победу в ла лиге. Команда думает только об этом. Несмотря на то что у нас было много травм в последнее время, мы можем собрать хорошую команду и победить «Сельту», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В последние дни СМИ активно пишут о том, что Анчелотти скоро покинет клуб и станет тренером сборной Бразилии.