Анчелотти — о фаворитах на победу в Лиге чемпионов: «Реал», «Барса», «Ман Сити» и «Бавария»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/24.

«Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария», — сказал тренер мадридского клуба в интервью Gazzetta Di Parma.

Групповой турнир ЛЧ сезона-2023/24 пройдет до 13 декабря 2023 года.

Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».

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