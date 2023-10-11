Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:17

Анчелотти — о фаворитах на победу в Лиге чемпионов: «Реал», «Барса», «Ман Сити» и «Бавария»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/24.

«Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария», — сказал тренер мадридского клуба в интервью Gazzetta Di Parma.

Групповой турнир ЛЧ сезона-2023/24 пройдет до 13 декабря 2023 года.

Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».

Лига чемпионов: как и где смотреть трансляции матчей в России

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
1
2
Читайте также
Звонарева проиграла украинке Калининой во втором круге турнира в Чжэнчжоу
Месси останется в «Интере» по окончании сезона МЛС
Поезда столкнулись в московском метро. Главное
В НАТО пообещали решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector
Зеленский заявил о последней стадии конфликта на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 3-го тура
Гюндоган: «Барселона» может дойти до финала ЛЧ и даже выиграть его»
Лига чемпионов: как и где смотреть трансляции матчей в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куртуа: «Азар завершил карьеру? Я не удивлен»

Мората — о том, одинаково ли судят «Реал» и «Атлетико»: «Все знают ответ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 - : -
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 - : -
21.10 19:30
Севилья – Реал
 - : -
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
 - : -
22.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
23.10 22:00
Валенсия – Кадис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 7 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости