Анчелотти — о фаворитах на победу в Лиге чемпионов: «Реал», «Барса», «Ман Сити» и «Бавария»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/24.
«Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария», — сказал тренер мадридского клуба в интервью Gazzetta Di Parma.
Групповой турнир ЛЧ сезона-2023/24 пройдет до 13 декабря 2023 года.
Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».
Лига чемпионов: как и где смотреть трансляции матчей в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|0
|1
|20-6
|24
|
2
|Жирона
|9
|7
|1
|1
|19-11
|22
|
3
|Барселона
|9
|6
|3
|0
|21-10
|21
|
4
|Атлетико
|8
|6
|1
|1
|20-8
|19
|
5
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|16-9
|17
|
6
|Р. Сосьедад
|9
|4
|3
|2
|17-12
|15
|
7
|Бетис
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
9
|Валенсия
|9
|3
|2
|4
|10-11
|11
|
10
|Лас-Пальмас
|9
|3
|2
|4
|6-8
|11
|
11
|Хетафе
|9
|2
|4
|3
|12-15
|10
|
12
|Осасуна
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
13
|Кадис
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|
14
|Вильярреал
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|
15
|Алавес
|9
|2
|2
|5
|7-13
|8
|
16
|Севилья
|8
|2
|2
|4
|13-12
|8
|
17
|Мальорка
|9
|1
|5
|3
|12-15
|8
|
18
|Сельта
|9
|1
|3
|5
|10-15
|6
|
19
|Гранада
|9
|1
|3
|5
|15-23
|6
|
20
|Альмерия
|9
|0
|3
|6
|11-24
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.10
|22:00
|
Осасуна – Гранада
|- : -
|21.10
|15:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|- : -
|21.10
|17:15
|
Хетафе – Бетис
|- : -
|21.10
|19:30
|
Севилья – Реал
|- : -
|21.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|22.10
|15:00
|
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
|- : -
|22.10
|17:15
|
Жирона – Альмерия
|- : -
|22.10
|19:30
|
Вильярреал – Алавес
|- : -
|22.10
|22:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|23.10
|22:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|7
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|6
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
Новости