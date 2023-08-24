Анчелотти рассказал, будет ли «Реал» подписывать форварда на замену Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, будет ли клуб подписывать форварда на замену ушедшему из команды Кариму Бензема.

«Мы считаем, что прибытие Беллингема компенсирует отсутствие Карима», — сказал Анчелотти в эфире Radio Serie A.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом этого года.