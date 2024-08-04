Анчелотти рассказал, будет ли Мбаппе и Беллингем участвовать в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о готовности форвардов Килиан Мбаппе и Джуда Беллингема сыграть в старте в матче за Суперкубок УЕФА.

«Мбаппе, очевидно, может выйти в старте, Джуд тоже. Оба игрока готовы», — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

14 августа «Реал» встретится с «Аталантой» за Суперкубок УЕФА. Матч пройдет в Варшаве и начнется в 22.00 мск.