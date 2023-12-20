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Сегодня, 09:01

Анчелотти пытается убедить Крооса отложить завершение карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется убедить полузащитника мадридцев Тони Крооса отложить завершение карьеры, сообщает AS.

Контракт 33-летнего немца с «Реалом» истекает летом 2024 года.

По информации источника, Анчелотти несколько раз обсуждал с Кроосом его возможный уход из футбола. Итальянский специалист просил хавбека отложить завершение карьеры минимум на год.

В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча за мадридцев во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

19 декабря сообщалось, что Кроос задумывается о возвращении в сборную Германии ради домашнего Евро-2024. Он завершил карьеру в национальной команде в 2021 году.

Карло Анчелотти
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 17 7 4 6 15-14 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
14
 Вильярреал 17 4 4 9 23-33 16
15
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
16
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
17
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
18
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 17 0 5 12 17-39 5
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19.12 21:00
Р. Вальекано – Валенсия
 0 : 1
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Атлетико – Хетафе
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19.12 23:30
Гранада – Севилья
 0 : 3
20.12 21:00
Барселона – Альмерия
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Атлетик – Лас-Пальмас
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Вильярреал – Сельта
 - : -
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Диего Рико

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