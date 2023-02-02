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Сегодня, 23:33

Анчелотти проводит 850-й матч в топ-5 лигах Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти проводит 850-й матч в топ-5 лигах Европы.

На данный момент его команда играет против «Валенсии» в 17-м туре ла лиги. Этот матч стал для 63-летнего тренера 850-м в топ-5 европейских чемпионатов.

Помимо «Реала» Анчелотти возглавлял «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Наполи» и «Эвертон».

Большую часть игр тренер провел в серии А — 486. В АПЛ его команды сыграли 134 матча, в ла лиге — 133, в лиге 1 — 57, а в лундеслиге — 40.

Источник: Opta
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 18 13 3 2 38-16 42
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 - : -
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 - : -
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 - : -
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 - : -
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 16 2 2
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