Анчелотти проводит 850-й матч в топ-5 лигах Европы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти проводит 850-й матч в топ-5 лигах Европы.

На данный момент его команда играет против «Валенсии» в 17-м туре ла лиги. Этот матч стал для 63-летнего тренера 850-м в топ-5 европейских чемпионатов.

Помимо «Реала» Анчелотти возглавлял «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Наполи» и «Эвертон».

Большую часть игр тренер провел в серии А — 486. В АПЛ его команды сыграли 134 матча, в ла лиге — 133, в лиге 1 — 57, а в лундеслиге — 40.