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Анчелотти провел 300-й матч в статусе главного тренера «Реала» — это второй показатель в истории клуба

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Карло Анчелотти.
Фото AFP

Во вторник, 24 сентября «Реал» обыграл «Алавес» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Эта игра стала для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти 300-й во главе команды. Итальянский специалист — второй человек в истории «Королевского клуба», достигший этой отметки.

У Анчелотти 216 побед, 45 ничьих и 39 поражений с «Реалом». Тренер работал с клубом в период с июля 2013 года по май 2015 года, а затем вернулся в команду в июле 2021 года и возглавляет ее до сих пор.

Рекорд по числу матчей с «Реалом» в качестве главного тренера принадлежит Мигелю Муньосу, который работал с командой с 1960 по 1974 год и провел с командой 605 игр (357 побед, 128 ничьих, 120 поражений).

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
7
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
13
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
14
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Вальядолид 7 1 2 4 3-15 5
18
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
19
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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