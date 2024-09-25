Анчелотти провел 300-й матч в статусе главного тренера «Реала» — это второй показатель в истории клуба

Во вторник, 24 сентября «Реал» обыграл «Алавес» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Эта игра стала для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти 300-й во главе команды. Итальянский специалист — второй человек в истории «Королевского клуба», достигший этой отметки.

У Анчелотти 216 побед, 45 ничьих и 39 поражений с «Реалом». Тренер работал с клубом в период с июля 2013 года по май 2015 года, а затем вернулся в команду в июле 2021 года и возглавляет ее до сих пор.

Рекорд по числу матчей с «Реалом» в качестве главного тренера принадлежит Мигелю Муньосу, который работал с командой с 1960 по 1974 год и провел с командой 605 игр (357 побед, 128 ничьих, 120 поражений).