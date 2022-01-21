Анчелотти провел 150-й матч за «Реал» в качестве тренера

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти достиг юбилейной отметки у руля мадридской команды. Для него игра 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» стала 150-й.

Дольше Анчелотти тренировали «Реал» всего семь специалистов. Лидирует в списке Мигель Муньос (605 матчей), на втором месте Зинедин Зидан (263).