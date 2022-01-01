Анчелотти против возможной остановки сезона чемпионата Испании
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил против возможной остановки сезона в чемпионате Испании на фоне многих случаев заболевания коронавирусом в командах.
«Да, мы можем высказывать свои мысли, но протокол нужно уважать. Протокол такой, какой он есть. Нужно играть. Это будет вполне справедливо. Мы уже не играли из-за коронавируса, сидели по домам, несколько месяцев не было матчей.
Пандемия в основном находится под контролем. Хоть я и не врач, но я слушаю ученых, которые так говорят. Мы должны продолжать играть", — приводит слова тренера AS.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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