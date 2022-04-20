Анчелотти: «Задача «Реала» проста. Не нужно быть математиком»
Анчелотти заявил, что с математической точки зрения «Реалу» просто стать чемпионом Испании
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о перспективах досрочно выиграть чемпионат Испании. По его словам, с математической точки зрения все предельно просто.
«Наша задача проста. Нужно набрать три очка в матче с «Осасуной», а потом еще три — против «Эспаньола». И если понадобится, то три очка с мадридским «Атлетико». Не нужно быть математиком», — цитирует Анчелотти AS.
«Реал» занимает первое место в таблице примеры с отрывом в 15 очков. «Барселона» занимает вторую строчку, имея столько же очков, как у «Севильи» (60), однако у каталонцев два матча в запасе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|32
|23
|6
|3
|66-28
|75
|
2
|Барселона
|31
|17
|9
|5
|60-32
|60
|
3
|Севилья
|32
|16
|12
|4
|46-25
|60
|
4
|Атлетико
|32
|18
|6
|8
|59-39
|60
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|
7
|Вильярреал
|33
|14
|10
|9
|53-31
|52
|
8
|Атлетик
|32
|11
|12
|9
|36-32
|45
|
9
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|33-41
|44
|
10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|
11
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|36-35
|39
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|37-44
|39
|
13
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
14
|Р. Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|
15
|Хетафе
|32
|7
|11
|14
|29-37
|32
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|
18
|Гранада
|32
|6
|11
|15
|36-56
|29
|
19
|Алавес
|33
|6
|7
|20
|26-55
|25
|
20
|Леванте
|32
|5
|10
|17
|39-62
|25
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|20:00
|
Мальорка – Алавес
|2 : 1
|19.04
|22:00
|
Бетис – Эльче
|0 : 1
|19.04
|22:30
|
Вильярреал – Валенсия
|2 : 0
|20.04
|20:00
|
Атлетико – Гранада
|- : -
|20.04
|21:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|20.04
|22:30
|
Осасуна – Реал
|- : -
|21.04
|20:00
|
Леванте – Севилья
|- : -
|21.04
|20:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|- : -
|21.04
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|21.04
|22:30
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|25
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|27
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|26
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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