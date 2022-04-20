Анчелотти: «Задача «Реала» проста. Не нужно быть математиком»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о перспективах досрочно выиграть чемпионат Испании. По его словам, с математической точки зрения все предельно просто.

«Наша задача проста. Нужно набрать три очка в матче с «Осасуной», а потом еще три — против «Эспаньола». И если понадобится, то три очка с мадридским «Атлетико». Не нужно быть математиком», — цитирует Анчелотти AS.

«Реал» занимает первое место в таблице примеры с отрывом в 15 очков. «Барселона» занимает вторую строчку, имея столько же очков, как у «Севильи» (60), однако у каталонцев два матча в запасе.