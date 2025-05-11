Футбол
11 мая, 20:44

Анчелотти — о поражении «Барселоне»: «У «Реала» отсутствовали пятеро защитников»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 35-го тура ла лиги против «Барселоны» со счетом 3:4. Это уже четвертый проигрыш «сливочных» в матчах с сине-гранатовыми в текущем сезоне.

«Не стоит забывать, что у нас травмировано пять защитников. У нас было два шанса сделать счет 4:4. Результат не идеальный, но команда сражалась до конца. Это последний этап в сезоне. Теперь нам нужно хорошо его завершить. Осталось три матча, и мы должны постараться выиграть их все», — приводит слова Анчелотти AS.

В оставшихся трех матчах чемпионата Испании мадридский клуб сыграет с «Мальоркой» (14 мая), «Севильей» (18 мая) и «Реал Сосьедад» (25 мая).

Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
  • serkonol

    иногда и я пишу глупости, крайне сложно всегда оставаться объективным. пришлите пожалуйста ссылку, что мбаппе проллит реал. возможно, что-то пропустил или забыл.

    15.05.2025

  • Friendship07

    Все понятно. Доказывать бесполезно. Каждый останется при своем мнении. Так что мой комментарий тебя не должен больше интересовать, ведь это ты зашел на мой коммент, а не я на твой. И я твое мнение не называл глупостью, хотя мог бы..

    14.05.2025

  • serkonol

    мбаппе никогда не троллил реал. касательно чужого мнения - посмотри в зеркало)

    14.05.2025

  • Friendship07

    так речь шла о настоящих звездах, лучших из лучших которых РМ может спокойно заполучить. Что для них какой-то Эдегор...) "троллишь мбаппе?" - это он троллил реал, мне он по боку насчет глупостей - уже третий раз пытаешься мне указать на мою глупость. Видимо чужое мнение - всегда глупое если не своё, да? Самоутверждаешься на оскорблениях незнакомых людей?

    14.05.2025

  • serkonol

    эдегор не звезда, но хороший футболист. троллишь мбаппе? имеешь право писать глупости)

    14.05.2025

  • Friendship07

    Эдегор...))) звезда млин..) а фамилия чудака из псж - Мбапе

    14.05.2025

  • serkonol

    у эдегора не хватило терпения играть за реал. раньше сливочным удавалось иногда подписывать некоторых футболистов барсы. сейчас такого нет. и сами барсучата говорят, что ни за что не перейдут в реал. а что за чудак?

    14.05.2025

  • Friendship07

    "некоторые принципиально не хотят играть за сливочных.." - фамилии в студию. Хоть кто-то например. Был один чудак из псж который троллил реал... но его хватило на полтора-два годика, а теперь играет в РМ как миленький....)))

    13.05.2025

  • serkonol

    кто-то совсем недавно здесь на форуме написал интересную мысль. у барсы своя замечательная академия и в основе постоянно играют свои. у реала прямо противоположный подход. покупают футболистов из разных стран, и таким образом привлекают болельщиков. не знаю, насколько верная мысль, но выпускников академии, играющих в основе реала значительно меньше, чем у барсы. не согласен, что реал может заполучить к себе практически любого лучшего футболиста мира. некоторые принципиально не хотят играть за сливочных.

    13.05.2025

  • Friendship07

    совершенно верно : другие нувориши (против которых я тоже) пытаются угнаться за реалом, но им нужно тратить бооольшие деньги чтобы привлечь звезд, тогда как у реала работает имя. Но это не отменяет того, что реал может заполучить к себе практически любого лучшего футболиста мира. А вот кого он довел до основы из своих? собственная школа снабжает половину Ла Лиги

    13.05.2025

  • serkonol

    сейчас подробно описал некоторые трансферы.

    13.05.2025

  • serkonol

    в футбол играет не трансфермаркт - абсолютно верно! но на трансфермаркте видно, как клуб ведёт свою деятельность, как и сколько денег потратил на трансферы. цифрами нужно не баловаться, а изучать и анализировать. действительно сейчас в реале играют хорошие футболисты, как и в других командах. но реал в последние годы не покупал звёзд (за исключением азара и беллингема), а подписывал перспективных футболистов, которые потом смогли выйти на очень высокий уровень. например были куплены: 1. винисиус и родриго за 45 млн 2. камавинга за 31 млн 3. вальверде за 5 млн 4. гюлер за 24 млн свободными агентами в реал пришли алаба, рюдигер, мбаппе. например неймар был куплен за 222 млн, мбаппе за 180 млн, коутиньо и дембеле за 135 млн, феликс за 127 млн, азар и гризманн за 120 млн, грилиш за 117 млн, лукаку за 113 млн, кепа аррисабалага за 80 млн и т.д.)

    13.05.2025

  • Friendship07

    "трансфермаркт в помощь." - в футбол играет не трансфермаркт. Можешь баловаться этими циферками для своего успокоения, а факт остается фактом - все лучшие (почти) сейчас играют в Реале

    13.05.2025

  • Friendship07

    "каких лучших купили за последние лет 5-6"- если Мбапе не купили, он сам пришел - это что-то меняет? Философия клуба : мы возьмем всех лучших.

    13.05.2025

  • Friendship07

    "какая ещё команда почти весь сезон играла без своих основных защитников?" - таких команд множество в каждой лиге

    13.05.2025

  • Friendship07

    Объясняю в сотый раз! ты ко мне уже приставал по этому поводу. Реалу необязательно покупать футболиста "буквально". Пиар делает свое дело : хочешь поиграть за Реал (осуществить свою мечту") - так просто расторгни свой контракт, а задним числом неустойку компенсируют на новом месте. Ну что непонятного, что ты как несмышленный малыш?) есть куча разных схем. Смотри по факту : в Реале играют практически все лучшие игроки мира на сегодня. точка. Плакаться при таком составе - позор позорный. Если у вас выбыла куча игроков и вам заменить их некем, что тогда говорить условному Лейпцигу, у которого нет такой лавки как у РМ ?! Лучше задайте вопросы тренеру по "физике" почему столько травм.

    13.05.2025

  • serkonol

    и снова глупость! какая ещё команда почти весь сезон играла без своих основных защитников? цифры - вещь упрямая, и они не дадут соврать. каких лучших купили за последние лет 5-6? беллингема, азара. а ещё кого? какой трансферный баланс за последние 10 лет у ман сити, мю, псж? а у реала? трансфермаркт в помощь.

    12.05.2025

  • Friendship07

    надо полагать что все нынешние звезды реала - это свои воспитанники?

    12.05.2025

  • Friendship07

    Затем что собрали всех лучших в мире и при этом чуть что сразу ноют. Все клубы играют с травмами ведущих игроков. Только у этих нытиков сразу это проблема вселенского масштаба и плач на все голоса

    12.05.2025

  • serkonol

    зачем эта глупость? на трансфермаркте все ходы записаны. как команда может играть без своих основных защитников?

    12.05.2025

  • juvekos

    да что за бред то. кого они скупили?? сравни с англией, да тем же ювентусом,

    12.05.2025

  • Friendship07

    вы полмира скупили и вам все мало ??

    12.05.2025

    • Есть ли шансы у «Реала» обогнать «Барселону»? Расклады в ла лиге после класико

    Ямаль: «Было важно победить «Реал», чтобы стать ближе к титулу»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 10 1 3
    Вся статистика

