Анчелотти — о поражении «Барселоне»: «У «Реала» отсутствовали пятеро защитников»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 35-го тура ла лиги против «Барселоны» со счетом 3:4. Это уже четвертый проигрыш «сливочных» в матчах с сине-гранатовыми в текущем сезоне.
«Не стоит забывать, что у нас травмировано пять защитников. У нас было два шанса сделать счет 4:4. Результат не идеальный, но команда сражалась до конца. Это последний этап в сезоне. Теперь нам нужно хорошо его завершить. Осталось три матча, и мы должны постараться выиграть их все», — приводит слова Анчелотти AS.
В оставшихся трех матчах чемпионата Испании мадридский клуб сыграет с «Мальоркой» (14 мая), «Севильей» (18 мая) и «Реал Сосьедад» (25 мая).
Новости