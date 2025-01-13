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Сегодня, 02:13

Анчелотти — о поражении от «Барселоны»: «Реал» плохо защищался, соперник легко забивал»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:5).

— Надо смотреть правде в глаза. Мы защищались плохо, соперник легко забивал, — приводит слова Анчелотти As. — Мы работали плохо как на общекомандном, так и на индивидуальном уровне. Это нас расстраивает.

— Беспокоит ли вас уровень игры команды после удаления?

— Матч был плохим с первой минуты до последней. Мы остались в большинстве, но не могли ничего создать. Меня расстроил весь матч.

— Не боитесь ли вы, что поражение было бы еще более тяжелым, если бы удаления не было?

— Мне казалось, что после удаления мы можем попытаться отыграться. О другом я не думал.

— Не казалось ли вам, что вы ошиблись?

— В этой игре было важно хорошо защищаться. Мы защищались плохо, и «Барселона» заслужила победу. Она была лучше нас.

«Барселона» в 15-й раз стала победителем Суперкубка Испании. Каталонский клуб остается рекордсменом турнира. «Реал» идет вторым с 13 трофеями.

Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Суперкубок Испании: судья ошибочно не удалил Винисиуса Жуниора
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
8
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
9
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
10
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 0 : 1
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 1 : 0
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 1 : 1
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 1 : 2
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 1 : 0
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

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Валенсия

 16 1 6
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