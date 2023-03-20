Анчелотти — о поражении от «Барселоны»: «Мы провели хорошую игру и заслужили победу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:2).

«Мы провели хорошую игру и заслужили победу. Есть вопрос по поводу незасчитанного гола. В конце матча мы все перепробовали, но потеряли концентрацию и пропустили. Очень хорошая игра. Матч был равным и конкурентным до самого завершения. Все решилось в мелочах, и мы считали, что игра останется за нами.

Что касается незасчитанного гола, то мы должны принять эту ситуацию. У меня остались сомнения. Наверняка все по правилам. Но мы имеем право сомневаться. Будем бороться до конца за победу в чемпионате», — приводит слова Анчелотти AS.

На 81-й минуте при счете 1:1 Марко Асенсио забил гол, однако главный арбитр при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

После этого матча «Барселона» с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реал» с 56 очками — на второй строчке.