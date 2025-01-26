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Анчелотти: «Мбаппе набирает темп, и это является для «Реала» плюсом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (3:0).

«Мы должны сохранять баланс. Чемпионат слишком долгий, чтобы думать, что все кончено. Сейчас у нас есть небольшое преимущество, и мы надеемся им воспользоваться. Важно набирать очки, нужно бороться за победу в каждой игре. Все команды стараются победить. Вы можете подумать, что это был легкий матч, но для нас он стал таким не сразу. Мбаппе многое нам дает. Он набирает темп, и ясно, что это является для нас плюсом», — приводит слова Анчелотти Marca.

После этого матча «Реал» с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 15 очками — на последней строчке.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
10
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
11
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
12
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
15
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
18
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
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Лас-Пальмас – Осасуна
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Атлетико – Вильярреал
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Севилья – Эспаньол
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26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
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Р. Сосьедад – Хетафе
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