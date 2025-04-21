Анчелотти — о победе над «Атлетиком»: «Реал» хотел исправиться после вылета из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0).

«Не думаю, что есть какие-то сомнения по поводу незасчитанного гола Винисиуса, потому что он был отменен автоматически. Но то, что ВАР не вызвал судью для проверки возможного пенальти на Беллингеме, не было определено автоматически. Но таков современный футбол.

Команда сыграла хорошо. В первом тайме мы действовали немного медленнее, но во втором играли блестяще. Мы хотели победить и исправиться после вылета из Лиги чемпионов. Феде Вальверде был ключевым игроком», — приводит слова Анчелотти As.

На 80-й минуте гол Винисиуса Жуниора был отменен из-за положения вне игры у Эндрика в начале эпизода. На 90+3-й минуте Федерико Вальверде забил ударом в девятку из угла штрафной.

«Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в таблице ла лиги. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. «Атлетик» с 57 очками — на 4-й строчке.