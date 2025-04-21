Анчелотти — о победе над «Атлетиком»: «Реал» хотел исправиться после вылета из Лиги чемпионов»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0).
«Не думаю, что есть какие-то сомнения по поводу незасчитанного гола Винисиуса, потому что он был отменен автоматически. Но то, что ВАР не вызвал судью для проверки возможного пенальти на Беллингеме, не было определено автоматически. Но таков современный футбол.
Команда сыграла хорошо. В первом тайме мы действовали немного медленнее, но во втором играли блестяще. Мы хотели победить и исправиться после вылета из Лиги чемпионов. Феде Вальверде был ключевым игроком», — приводит слова Анчелотти As.
На 80-й минуте гол Винисиуса Жуниора был отменен из-за положения вне игры у Эндрика в начале эпизода. На 90+3-й минуте Федерико Вальверде забил ударом в девятку из угла штрафной.
«Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в таблице ла лиги. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. «Атлетик» с 57 очками — на 4-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|23
|4
|5
|88-32
|73
|
2
|Реал
|32
|21
|6
|5
|65-31
|69
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|32
|15
|12
|5
|49-26
|57
|
5
|Вильярреал
|31
|14
|10
|7
|55-42
|52
|
6
|Бетис
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|
7
|Мальорка
|32
|12
|8
|12
|31-37
|44
|
8
|Сельта
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|
9
|Р. Сосьедад
|32
|12
|6
|14
|32-36
|42
|
10
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
11
|Осасуна
|32
|9
|14
|9
|39-46
|41
|
12
|Хетафе
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|
13
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|34-40
|38
|
14
|Валенсия
|32
|9
|11
|12
|36-48
|38
|
15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|
16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|
17
|Лас-Пальмас
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|
18
|Алавес
|32
|7
|10
|15
|34-46
|31
|
19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|
20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
|18.04
|22:00
|
Эспаньол – Хетафе
|1 : 0
|19.04
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|1 : 1
|19.04
|17:15
|
Барселона – Сельта
|4 : 3
|19.04
|19:30
|
Мальорка – Леганес
|0 : 0
|19.04
|22:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|1 : 0
|20.04
|15:00
|
Вальядолид – Осасуна
|2 : 3
|20.04
|17:15
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|2 : 2
|20.04
|19:30
|
Севилья – Алавес
|1 : 1
|20.04
|22:00
|
Реал – Атлетик
|1 : 0
|21.04
|22:00
|
Жирона – Бетис
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|26
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5