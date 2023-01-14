Анчелотти: «Роналду принял правильное решение, перейдя в «Аль-Наср»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Я видел Криштиану очень мотивированным, счастливым. Думаю, он принял правильное решение, перейдя в «Аль-Наср», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Ранее Роналду пожелал удачи «Реалу» перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной». 37-летний футболист играл за мадридцев с 2009 по 2018 год.