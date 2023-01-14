Анчелотти: «Роналду принял правильное решение, перейдя в «Аль-Наср»
Анчелотти прокомментировал переход Роналду в «Аль-Наср»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
«Я видел Криштиану очень мотивированным, счастливым. Думаю, он принял правильное решение, перейдя в «Аль-Наср», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.
Ранее Роналду пожелал удачи «Реалу» перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной». 37-летний футболист играл за мадридцев с 2009 по 2018 год.
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|1
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|
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|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|
3
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|16
|10
|2
|4
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|32
|
4
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|16
|8
|4
|4
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|28
|
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|
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|23-15
|27
|
7
|Атлетик
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|26
|
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|7
|3
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|
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|6
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|5
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|23
|
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|6
|4
|6
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|22
|
11
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|4
|7
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|19
|
12
|Жирона
|16
|4
|6
|6
|24-26
|18
|
13
|Вальядолид
|16
|5
|2
|9
|13-24
|17
|
14
|Альмерия
|16
|5
|2
|9
|17-25
|17
|
15
|Хетафе
|16
|4
|5
|7
|15-22
|17
|
16
|Сельта
|17
|4
|5
|8
|17-28
|17
|
17
|Севилья
|16
|3
|6
|7
|16-24
|15
|
18
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|
19
|Эспаньол
|16
|2
|8
|6
|19-25
|14
|
20
|Эльче
|16
|0
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|12
|10-34
|4
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38 тур
|13.01
|23:00
|
Сельта – Вильярреал
|1 : 1
|14.01
|16:00
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|- : -
|14.01
|18:15
|
Жирона – Севилья
|- : -
|14.01
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|14.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|- : -
|15.01
|16:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
|15.01
|18:15
|
Альмерия – Атлетико
|- : -
|16.01
|23:00
|
Кадис – Эльче
|- : -
|1.02
|23:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|2.02
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|9
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|13
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|9
|2
|1
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