Анчелотти — о ничьей с «Атлетико»: «Реал» был очень близок к победе»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1).

«Я считаю, что арбитр правильно остановил игру. Никто не хотел останавливаться, но я считаю, что арбитр действовал хорошо. Это совсем другая ничья, потому что мы были очень близки к победе. Жаль, что мы пропустили на последних минутах. Ничья здесь может быть хорошим моментом. Я всегда думаю позитивно, а не негативно. Мы заработали очко с лидером. Мы могли бы играть с большей скоростью, но это нормально, потому что мы проводим много матчей, и не всегда можно идти на полной скорости», — приводит слова Анчелотти Marca.

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, оставая от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.