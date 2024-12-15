Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 02:07

Анчелотти — о ничьей с «Райо Вальекано»: «Реалу» не хватало эффективности в штрафной»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (3:3).

«Мы атаковали, но нам не хватало эффективности в штрафной. Также немного не хватило надежности в защите. Мы играли очень хорошо до счета 3:2. После того как пропустили, мы стали бороться до конца. Эта ничья отличается от матчей с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом». Этой игрой я удовлетворен», — приводит слова Анчелотти Marca.

После этого матча «Реал» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Барселоне» одно очко. «Райо Вальекано» с 20 очками — на 13-й строчке.

Карло Анчелотти
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
Читайте также
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии
Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию с инсультом
Президентом Грузии стал бывший футболист Кавелашвили
Опубликованы кадры смертельного наезда Porsche на мальчика с няней в Новой Москве
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

39-летний Хесус Навас эмоционально попрощался с фанатами в последнем домашнем матче за «Севилью»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
10
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 2 : 1
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 1 : 0
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 3 : 3
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости