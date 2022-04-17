Анчелотти прокомментировал недовольство Тони Крооса после матча «Реала» с «Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с полузащитником Тони Кроосом. Футболист остался недоволен тем, что его заменили на Эдуарду Камавингу на 73-минуте ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Челси» (2:3).

«Его реакция меня не обидела, он разозлился на Анчелотти-тренера, а не на Анчелотти-человека. Мы поговорили с глазу на глаз и сошлись в том, что никаких проблем нет. Он хорош не только как футболист, но и как личность. После игры все было улажено», — рассказал Анчелотти на пресс-конференции.

По итогам двух матчей «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится в Англии 26 апреля.