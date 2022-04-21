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Анчелотти прокомментировал два незабитых пенальти Бензема в матче с «Осасуной»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о двух незабитых пенальти форварда Карима Бензема в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (3:1).

«Не промахивается только тот, кто не бьет. Не считая двух пенальти, он провел отличную игру. Если бы был еще один пенальти, он бы его реализовал. И в следующий раз он забьет», — приводит слова Анчелотти AS.

Также тренер ответил на вопрос о том, не нужно ли дать 34-летнему нападающему отдых.

«Те, кто играл, были в хороших кондициях, в том числе Карим и Алаба. В этом решении не было риска», — сказал Анчелотти.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 78 очков в 33 матчах. На второй позиции «Атлетико», у которого на счету 61 очко.

Источник: https://as.com/futbol/2022/04/20/primera/1650491203_416443.html
Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал
0
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«Не повезло». Бензема — о двух незабитых пенальти в матче с «Осасуной»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
3
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
4
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
15
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 0 : 1
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 0 : 0
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 0 : 2
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 1 : 3
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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Энес Юнал

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Усман Дембеле

Барселона

 11
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Карим Бензема

Реал

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Барселона

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