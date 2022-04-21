Анчелотти прокомментировал два незабитых пенальти Бензема в матче с «Осасуной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о двух незабитых пенальти форварда Карима Бензема в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (3:1).

«Не промахивается только тот, кто не бьет. Не считая двух пенальти, он провел отличную игру. Если бы был еще один пенальти, он бы его реализовал. И в следующий раз он забьет», — приводит слова Анчелотти AS.

Также тренер ответил на вопрос о том, не нужно ли дать 34-летнему нападающему отдых.

«Те, кто играл, были в хороших кондициях, в том числе Карим и Алаба. В этом решении не было риска», — сказал Анчелотти.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 78 очков в 33 матчах. На второй позиции «Атлетико», у которого на счету 61 очко.