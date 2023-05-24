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Сегодня, 09:42

Анчелотти призвал ла лигу более активно бороться с расизмом

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти призвал руководство ла лиги более активно бороться с расизмом.

По ходу матча 35-го тура ла лиги у нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

«Мы устали от того, что нас оскорбляют в каждой игре. Мы устали... Это происходит с Хави, это происходит с Винисиусом, что является еще большим расизмом. За скамейками запасных они также называют тебя самыми последними словами.

Я надеюсь, что институты смогут внести ясность, и ла лига, и судьи тоже. В Англии так не оскорбляют... Там этот вопрос уже давно решен. Они приняли радикальные меры, пять лет английские болельщики были изгнаны из Европы. Там есть отдельные случаи расизма, но они вас не оскорбляют. На английских футбольных матчах нет полиции... А в Испании кажется, будто ты идешь на войну с полицейским грузовиком позади и одним впереди. Почему? Для чего это? В Англии, к счастью, эту проблему решили, приняв радикальные меры», — приводит слова Анчелотти Goal.

Ранее ла лига раскритиковала работу органов по борьбе с расизмом и просит расширить полномочия.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
9
 Севилья 35 13 9 13 44-49 48
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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38 тур
23.05 20:30
Сельта – Жирона
 1 : 1
23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
 1 : 0
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 3 : 1
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 - : -
24.05 20:30
Реал – Р. Вальекано
 - : -
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 - : -
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 - : -
24.05 23:00
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 21 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 30 2 4
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