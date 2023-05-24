Анчелотти призвал ла лигу более активно бороться с расизмом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти призвал руководство ла лиги более активно бороться с расизмом.

По ходу матча 35-го тура ла лиги у нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

«Мы устали от того, что нас оскорбляют в каждой игре. Мы устали... Это происходит с Хави, это происходит с Винисиусом, что является еще большим расизмом. За скамейками запасных они также называют тебя самыми последними словами.

Я надеюсь, что институты смогут внести ясность, и ла лига, и судьи тоже. В Англии так не оскорбляют... Там этот вопрос уже давно решен. Они приняли радикальные меры, пять лет английские болельщики были изгнаны из Европы. Там есть отдельные случаи расизма, но они вас не оскорбляют. На английских футбольных матчах нет полиции... А в Испании кажется, будто ты идешь на войну с полицейским грузовиком позади и одним впереди. Почему? Для чего это? В Англии, к счастью, эту проблему решили, приняв радикальные меры», — приводит слова Анчелотти Goal.

Ранее ла лига раскритиковала работу органов по борьбе с расизмом и просит расширить полномочия.