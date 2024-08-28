Анчелотти признался, что его не беспокоит отсутствие голов у Мбаппе в ла лиге
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об отсутствии голов в ла лиге у нападающего команды Килиана Мбаппе.
«Он работает, процесс идет хорошо. Как и адаптация. Последний раз он забивал 14 августа! Прошло всего две недели. Беспокоиться не о чем. Ни ему, ни нам. Он хочет забить, это понятно. И он забьет», — цитирует Анчелотти AS.
Футболист этим летом перешел в «Реал», подписав контракт со «сливочными» до 2029 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел два матча в ла лиге.
На данный момент «Реал» с 4 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. 29 августа мадридский клуб на выезде сыграет против «Лас-Пальмаса». Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|
2
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|
3
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
4
|Леганес
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
7
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Севилья
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
12
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
13
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
15
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|26.08
|22:30
|
Вильярреал – Сельта
|4 : 3
|27.08
|20:00
|
Мальорка – Севилья
|0 : 0
|27.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Барселона
|1 : 2
|28.08
|00:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|28.08
|20:00
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|28.08
|20:00
|
Вальядолид – Леганес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|29.08
|20:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|29.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Маркос Льоренте
Атлетико
|2
|
|
Сандро Рамирес
Лас-Пальмас
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|2
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|2
|1
|0