Анчелотти примет решение по Мбаппе за несколько часов до матча с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти будет решать, выйдет ли форвард Килиан Мбаппе на поле в финале Кубка Испании против «Барселоны», за несколько часов до начала матча, сообщает COPE.

По информации источника, Анчелотти примет окончательное решение о том, будет ли Мбаппе играть с первых минут, непосредственно перед матчем. Если Мбаппе окажется в стартовом составе, то, вероятно, место в команде потеряет бразилец Родриго.

Мбаппе получил травму в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» и пропустил последние две игры «Реала» в национальном чемпионате.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забив 33 гола и сделав пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 170 миллионов евро.