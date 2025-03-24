Анчелотти получил приз «Золотая скамейка» за достижения в карьере

Главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти вручили приз «Золотая скамейка» за достижения в карьере.

Церемония состоялась в школе тренеров Коверчано в Италии.

Кроме того, на ней был выбран лучший тренер сезона-2023/24 в серии А. Им стал Симоне Индзаги («Интер»). Второе место занял Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), третье — Винченцо Итальяно («Болонья»).

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. До этого он работал в мадридском клубе с 2013 по 2015 годы. Также 65-летний итальянец тренировал «Эвертон», «Наполи», «Баварию», «ПСЖ», «Челси», «Милан», «Ювентус» и «Парму».