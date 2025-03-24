Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

24 марта, 23:59

Анчелотти получил приз «Золотая скамейка» за достижения в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти вручили приз «Золотая скамейка» за достижения в карьере.

Церемония состоялась в школе тренеров Коверчано в Италии.

Кроме того, на ней был выбран лучший тренер сезона-2023/24 в серии А. Им стал Симоне Индзаги («Интер»). Второе место занял Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), третье — Винченцо Итальяно («Болонья»).

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. До этого он работал в мадридском клубе с 2013 по 2015 годы. Также 65-летний итальянец тренировал «Эвертон», «Наполи», «Баварию», «ПСЖ», «Челси», «Милан», «Ювентус» и «Парму».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Винченцо Итальяно
Джан Пьеро Гасперини
Симоне Индзаги
Читайте также
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • DemolisherAjax

    Захаряну бы больше подошел приз - "Золотая скамейка" :)

    25.03.2025

  • Спартак 98

    Золотой стояк для порнохаба . По мне так давно пора сделать Зал футбольной славы ( не той что с титьками) вот там для Карло местечко бы точно нашлось.

    25.03.2025

  • zg

    Надо было обозначить-"скамейка,все что вокруг ней и качается на ней")))

    25.03.2025

  • hottie

    Скамейка как то не очень звучит для приза тренеру. Тем более Анчелотти большую часть матчей стоит.

    25.03.2025

    • Педри: «Надеюсь, однажды получу «Золотой мяч», но я предпочитаю требл»

    «Атлетико» интересуется Дьекерешем из «Спортинга»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 8 7 0 1 19-9 21
    2
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    3
    		 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
    6
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    7
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    8
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    9
    		 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
    12
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    13
    		 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
    14
    		 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
    15
    		 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
    16
    		 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
    17
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    18
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    19
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    20
    		 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 2 : 1
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 0 : 2
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 2 : 1
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 2 : 1
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 3 : 1
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 - : -
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 - : -
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 9
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Карл Этта Эйонг

    Карл Этта Эйонг

    Леванте

    		 5
    П
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 5
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    И К Ж
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 6 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости