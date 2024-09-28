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Анчелотти полагает, что Винисиус выиграет «Золотой мяч»-2024

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающий команды Винисиус заслужил стать обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24.

«Думаю, он выиграет, но если нет, ничего не произойдет. Мы пойдем дальше, и Винисиус тоже. Но я думаю, что он этого заслуживает», — приводит Marca слова Анчелотти.

В минувшем сезоне 24-летний Винисиус вместе с «Реалом» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. На его счету было 24 гола и 11 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах за мадридскую команду.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в театре Шатле в Париже.

 

Источник: Marca
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
6
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
7
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Р. Вальекано 7 2 3 2 8-7 9
10
 Сельта 7 3 0 4 14-14 9
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