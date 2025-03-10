Анчелотти похвалил Мбаппе за гол в матче с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру нападающего Килиана Мбаппе в матче 27-го тура ла лиги против «Райо Вальекано» (2:1).

«Этот гол кажется мне важным. Винисиус и Мбаппе забили два впечатляющих мяча. До 70-й минуты они действовали очень хорошо, и у них были шансы сделать счет 3:1. Мбаппе сыграл великолепно, он забил эффектный гол. Он боролся, падал, чтобы получить мяч. Гол получился потому, что он пошел получать мяч в полузащиту, а затем ускользнул от защиты своим движением. Это фантастический гол, он сделал все очень хорошо», — приводит слова Анчелотти пресс-служба мадрирдского клуба.

В этом сезоне на счету 26-летнего француза 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 28 голов и отдал 4 результативные передачи.