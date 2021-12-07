Анчелотти поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Интером» в Лиге чемпионов
07:59
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал об ожиданиях от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».
«Мы показываем игру высокого качества и самоотдачу. Способны ли мы выиграть Лигу чемпионов? Важно пока об этом не думать, а просто хорошо готовиться к каждому матчу. Мы готовы обыграть сильную команду. Наша цель — пройти в турнире весь путь до конца, что очень сложно», — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Матч «Реал» — «Интер» состоится 7 декабря. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю