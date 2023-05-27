Анчелотти поделился мнением о будущем Азара в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции высказался о будущем полузащитника Эдена Азара в мадридском клубе.

«У Азара есть контракт, и это означает, что он останется. Если он недоволен, он должен попросить клуб отпустить его, а если он счастлив, то пусть остается, как и все остальные», — цитирует тренера AS.

32-летний бельгиец выступает за мадридскую команду с лета 2019 года.

В текущем сезоне 32-летний бельгиец сыграл девять матчей за «Реал», забив один гол и отметившись двумя голевыми передачами.