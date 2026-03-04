Анчелотти поддержал получившего травму Родриго

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выразил слова поддержки нападающему «Реала» Родриго, получившему травму.

Во вторник, 3 марта, стало известно, что у 25-летнего бразильца диагностирован разрыв передней крестообразной связки правой ноги и наружного мениска. Он пропустит остаток сезона и чемпионат мира-2026.

«Мы с тобой на каждом этапе твоего возвращения. Будь сильным, Родриго», — написал Анчелотти в социальной сети.

В сезоне-2025/26 Родриго провел за «Реал» 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max