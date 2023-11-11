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Анчелотти: «Не говорили перед матчем с «Валенсией» о раситском скандале с Винисиусом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 13-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» вспомнил о расистском скандале с участием фанатов «летучих мышей» и нападающего мадридцев Винисиуса в мае.

«Нет, мы не говорили о расизме, которому Винисиус подвергся в матче с «Валенсией». Как я уже говорил, на чем мы сосредоточились, так это на «Валенсии», которая является очень хорошей командой. Это команда, которая играет очень интенсивно. Это единственное, о чем мы говорили. Именно поэтому мы собираемся провести матч с максимальной интенсивностью, которую можем предложить. Я думаю, что болельщики, которые приходят на стадион, должны приходить с максимальным спокойствием и получать удовольствие от матча. За этим матчем будет очень приятно наблюдать, потому что две команды проведут очень напряженный футбольный матч. Давайте же позволим болельщикам «Валенсии» приходить на стадион без проблем и с полным спокойствием», — цитирует L'Equipe Анчелотти.

Матч «Реал» — «Валенсия» состоится в субботу, 11 ноября. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 - : -
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 - : -
12.11 20:30
Севилья – Бетис
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Вильярреал

 7
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Нико Уильямс

Атлетик

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Альмерия

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И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

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Ойян Сансет

Атлетик

 10 1 0
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Вильярреал

 10 1 4
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