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Сегодня, 21:50

Анчелотти ответил на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном подписании нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я думаю, что будущее клуба уже написано. Мбаппе переходит в «Реал»? Я такого не говорил, — цитирует Анчелотти RMC Sport.

Ранее Мбаппе в интервью Prime Video заявил, что еще не определился со своим будущим, есть новые обстоятельства, которые он рассматривает, а также не исключил, что продлит контракт с «ПСЖ».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 160 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» предложило нападающему выгодный краткосрочный контракт.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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