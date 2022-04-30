Анчелотти ответил на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном подписании нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я думаю, что будущее клуба уже написано. Мбаппе переходит в «Реал»? Я такого не говорил, — цитирует Анчелотти RMC Sport.

Ранее Мбаппе в интервью Prime Video заявил, что еще не определился со своим будущим, есть новые обстоятельства, которые он рассматривает, а также не исключил, что продлит контракт с «ПСЖ».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 160 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» предложило нападающему выгодный краткосрочный контракт.