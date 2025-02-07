Анчелотти ответил главе ла лиги Тебасу на слова о том, что «Реал» сошел с ума

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова главы ла лиги Хавьера Тебаса, который заявил, что сливочные сошли с ума.

После поражения от «Эспаньола» (0:1) в 22-м туре чемпионата Испании «Реал» потребовал предоставить клубу запись переговоров арбитров в эпизоде с фолом Карлоса Ромеро на Килиане Мбаппе. Кроме того, мадридцы призвали полностью обновить судейскую систему в стране. Тебас, в свою очередь, заявил, что «Реал» сошел с ума и хочет навредить соревнованиям.

«Тебасу нужно сохранять спокойствие, никто не сошел с ума. Требовалось только объяснение. Изменение системы. Которой, насколько я слышал, никто не доволен. Они говорят, что система благоприятствует «Мадриду», но когда «Мадрид» хочет ее изменить, они это отвергают», — цитирует Анчелотти As.

«Реал» с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. 8 февраля сливочные сыграют против «Атлетико», который идет на втором месте в ла лиге и отстает от мадридцев на 1 балл.