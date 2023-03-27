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Сегодня, 16:42

Анчелотти ответил главе Бразильской конфедерации футбола Родригесу

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу заявления президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригеса. Он подчеркнул, что намерен работать в мадридском клубе до конца карьеры.

Ранее Родригес заявил, что хотел бы видеть Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии.

«Я хочу продолжить работу в «Реале». Я счастлив здесь. Я уже много раз говорил, что готов провести все оставшееся время в «Реале», — цитирует тренера Marca.

Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Сообщалось, что мадридцы хотят расстаться со специалиста и уже ищут ему замену.

Карло Анчелотти
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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Мальорка – Осасуна
 - : -
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
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Атлетик – Хетафе
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Кадис – Севилья
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Сельта – Альмерия
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