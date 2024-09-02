Анчелотти: «Винисиус поступил очень альтруистично, уступив пенальти Мбаппе»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на эпизод с пенальти в матче против «Бетиса» (2:0) в 4-м туре испанской ла лиги.

На 75-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти и оформил дубль. Штатным пенальтистом мадридцев является Винисиус Жуниор.

«Винисиус поступил очень альтруистично, уступив пенальти Мбаппе, у них хорошие отношения», — приводит слова Анчелотти Marca.

После 4 туров «Реал» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги.