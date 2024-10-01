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Анчелотти отреагировал на призыв Симеоне наказать Куртуа за провокацию фанатов «Атлетико»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о словах Диего Симеоне, возглавляющего «Атлетико», по поводу вратаря сливочных Тибо Куртуа.

Ранее 54-летний аргентинский специалист призвал наказать гоклипера, который спровоцировал фанатов «матрасников» во время матча (1:1) 8-го тура ла лиги.

«Я уважаю мнение каждого и готов ответить каждому, но когда Куртуа во время матча по много раз кричат «умри», сложно сосредоточиться на игре и отражать удары. Эта довольно понятная тема для всех. Матч был остановлен из-за агрессивных действий. Жестокости нет места ни на поле, ни в обществе. Все видели, что произошло», — цитирует Анчелотти Sport.es.

На 70-й минуте матч «Атлетико» — «Реал» был прерван из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в Куртуа посторонние предметы.

После 8 туров «Реал» с 18 очками идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (16) располагается на четвертой строчке.

Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Вильярреал 8 5 2 1 17-15 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 8 0 3 5 9-16 3
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4.10 22:00
Леганес – Валенсия
 - : -
5.10 15:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
5.10 17:15
Хетафе – Осасуна
 - : -
5.10 19:30
Лас-Пальмас – Сельта
 - : -
5.10 19:30
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
5.10 22:00
Реал – Вильярреал
 - : -
6.10 15:00
Жирона – Атлетик
 - : -
6.10 17:15
Алавес – Барселона
 - : -
6.10 19:30
Севилья – Бетис
 - : -
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Р. Сосьедад – Атлетико
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 5 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 5 1 1
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