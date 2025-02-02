Анчелотти: «Решение не удалять Ромеро за фол на Мбаппе необъяснимо»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (0:1).

«Решение, принятое арбитром и ВАР, не давать красную карточку Ромеро на фоле на Мбаппе — необъяснимо. Самое главное — защитить игрока, а это был явный фол, действительно грубый подкат с риском травмы. К счастью, обошлось без последствий, но риск был. Для этого также существует ВАР. Мы считаем решение не показывать красную карточку необъяснимым.

Это была трудная, тяжелая игра. Кое-что мы сделали хорошо, мы хорошо контролировали игру, особенно во втором тайме. У нас был отменен гол, мы попали в штангу и нанесли 20 ударов по воротам. Игра была под контролем, но «Эспаньол», отлично действовавший на контратаках, застал нас врасплох и забил гол. Они добились той игры, которую хотели», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

«Реал» (49 очков) продолжает лидировать в ла лиге. Команда Карло Анчелотти уступила в чемпионате впервые в 2025 году. До этого мадридцы в последний раз 4 декабря проиграли «Атлетику» из Бильбао в 19-м туре.

«Эспаньол» (23) поднялся на 17-е место в турнирной таблице.