Анчелотти опроверг информацию о мышечной травме Азара

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии полузащитника команды Эдена Азара, который был включен в заявку на матч с «Атлетико».

Ранее появлялась информация, что игрок не восстановился после очередной мышечной травмы.

«Он в порядке, провел с командой тренировку. Он чувствовал себя хорошо и вернулся в хорошей форме. Он будет с командой.

У него не было проблем с мышцами, а был гастроэнтерит. Ему было плохо. Никаких других проблем не было. Проблемы Эдена связаны с его физическим состоянием, нужно прибавлять в этом аспекте. И игровая практика ему в этом поможет. Придется поработать, прежде чем мы сможем предоставить ему больше игрового времени», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

Из-за гастроэнтерита Азар не сыграл в матчах с «Гранадой» (4:1), «Севильей» (2:1), а также в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:0).