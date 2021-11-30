Анчелотти опроверг информацию о мышечной травме Азара
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии полузащитника команды Эдена Азара, который был включен в заявку на матч с «Атлетико».
Ранее появлялась информация, что игрок не восстановился после очередной мышечной травмы.
«Он в порядке, провел с командой тренировку. Он чувствовал себя хорошо и вернулся в хорошей форме. Он будет с командой.
У него не было проблем с мышцами, а был гастроэнтерит. Ему было плохо. Никаких других проблем не было. Проблемы Эдена связаны с его физическим состоянием, нужно прибавлять в этом аспекте. И игровая практика ему в этом поможет. Придется поработать, прежде чем мы сможем предоставить ему больше игрового времени», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.
Из-за гастроэнтерита Азар не сыграл в матчах с «Гранадой» (4:1), «Севильей» (2:1), а также в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:0).
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/en/news/2021/11/30/ancelotti-the-squad-has-experience-and-is-used-to-such-demands
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