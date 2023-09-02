Анчелотти: «Мастерство Беллингема не удивляет — удивляет, что он забивает во всех играх»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление полузащитника команды Джуда Беллингема в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:1).

«В первом тайме у нас было не так много моментов. «Хетафе» интенсивно оборонялся, и нам было тяжело дойти до ворот соперника. Во втором тайме все сложилось иначе. Мы создавали моменты и в итоге добыли заслуженную победу благодаря голу Беллингема, который привык выигрывать. Думаю, уровень мастерства Джуда не удивляет. Удивляет то, что он забил так много голов во всех играх», — приводит Marca слова Анчелотти.

На счету 20-летнего Беллингема 5 голов и 1 результативная передача в 4 матчах текущего сезона ла лиги.

«Реал» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 5-м туре команда Анчелотти сыграет против «Реал Сосьедада». Матч пройдет 17 сентября.