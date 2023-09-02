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Анчелотти: «Мастерство Беллингема не удивляет — удивляет, что он забивает во всех играх»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление полузащитника команды Джуда Беллингема в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:1).

«В первом тайме у нас было не так много моментов. «Хетафе» интенсивно оборонялся, и нам было тяжело дойти до ворот соперника. Во втором тайме все сложилось иначе. Мы создавали моменты и в итоге добыли заслуженную победу благодаря голу Беллингема, который привык выигрывать. Думаю, уровень мастерства Джуда не удивляет. Удивляет то, что он забил так много голов во всех играх», — приводит Marca слова Анчелотти.

На счету 20-летнего Беллингема 5 голов и 1 результативная передача в 4 матчах текущего сезона ла лиги.

«Реал» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 5-м туре команда Анчелотти сыграет против «Реал Сосьедада». Матч пройдет 17 сентября.

Источник: https://www.marca.com/futbol/laliga-ea-sports/r-madrid-getafe/2023/09/02/01_0101_20230902_186_1450-directo.html
Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Гол Беллингема в концовке принес победу «Реалу» в матче с «Хетафе»

«Алавес» дома обыграл «Валенсию» в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
3
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
4
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
5
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
6
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
7
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
8
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
9
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
10
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
11
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
12
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
18
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 2 1 0
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