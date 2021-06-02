Анчелотти оценил работу Зидана в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил работу Зинедина Зидана, который до него занимал этот пост.

«Что я могу сказать? Он выиграл три Лиги чемпионов подряд. Он проделал фантастическую работу. Все должны быть благодарны Зизу за то, что он сделал. Мы еще с ним обязательно пообщаемся, ведь мы дружим», — приводит слова Анчелотти Marca.

На посту главного тренера «Реала» Анчелотти сменил Зинедина Зидана, покинувшего клуб 27 мая. Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на три сезона.