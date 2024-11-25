Анчелотти: «Мбаппе хорошо справился на фланге, как и Винисиус в центре»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0) оценил игру нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса.
«Мы изменили позицию нападающих, с Мбаппе на фланге, и он справился хорошо, как и Винисиус в центре. Команда очень хорошо использовала положительные эмоции, которые у нас были в матче против «Осасуны», и подтвердила их в этой игре», — приводит слова Анчелотти Marca.
«Реал» (30 очков) поднялся на второе место в ла лиге, обойдя «Атлетико» (29) и сократил отставание от «Барселоны» до 4 очков. При этом у команды Карло Анчелотти есть одна игра в запасе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|14
|11
|1
|2
|42-14
|34
|
2
|Реал
|13
|9
|3
|1
|28-11
|30
|
3
|Атлетико
|14
|8
|5
|1
|21-8
|29
|
4
|Вильярреал
|13
|7
|4
|2
|25-21
|25
|
5
|Атлетик
|14
|6
|5
|3
|20-13
|23
|
6
|Осасуна
|14
|6
|4
|4
|19-22
|22
|
7
|Жирона
|14
|6
|3
|5
|20-18
|21
|
8
|Мальорка
|14
|6
|3
|5
|13-12
|21
|
9
|Бетис
|14
|5
|5
|4
|16-16
|20
|
10
|Р. Сосьедад
|14
|5
|3
|6
|11-11
|18
|
11
|Сельта
|14
|5
|3
|6
|22-24
|18
|
12
|Севилья
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|
13
|Р. Вальекано
|13
|4
|4
|5
|13-14
|16
|
14
|Леганес
|14
|3
|5
|6
|13-19
|14
|
15
|Хетафе
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|
16
|Алавес
|14
|4
|1
|9
|15-24
|13
|
17
|Лас-Пальмас
|14
|3
|3
|8
|18-25
|12
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|12-19
|10
|
19
|Эспаньол
|13
|3
|1
|9
|12-26
|10
|
20
|Вальядолид
|14
|2
|3
|9
|10-27
|9
|22.11
|23:00
|
Хетафе – Вальядолид
|2 : 0
|23.11
|16:00
|
Валенсия – Бетис
|4 : 2
|23.11
|18:15
|
Атлетико – Алавес
|2 : 1
|23.11
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|2 : 3
|23.11
|20:30
|
Жирона – Эспаньол
|4 : 1
|23.11
|23:00
|
Сельта – Барселона
|2 : 2
|24.11
|16:00
|
Осасуна – Вильярреал
|2 : 2
|24.11
|18:15
|
Севилья – Р. Вальекано
|1 : 0
|24.11
|20:30
|
Леганес – Реал
|0 : 3
|24.11
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|1 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|12
|1
|4