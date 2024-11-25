Анчелотти: «Мбаппе хорошо справился на фланге, как и Винисиус в центре»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0) оценил игру нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса.

«Мы изменили позицию нападающих, с Мбаппе на фланге, и он справился хорошо, как и Винисиус в центре. Команда очень хорошо использовала положительные эмоции, которые у нас были в матче против «Осасуны», и подтвердила их в этой игре», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» (30 очков) поднялся на второе место в ла лиге, обойдя «Атлетико» (29) и сократил отставание от «Барселоны» до 4 очков. При этом у команды Карло Анчелотти есть одна игра в запасе.