Анчелотти — о Хоселу: «Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре форварда мадридцев Хоселу.

«Хоселу дает нам гарантии в атаке, потому что он хорошо играет спиной и лицом к воротам. Мы знаем, какую пользу он может принести. Это важная позиция, потому что у нас нет других игроков с такими качествами. Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах», — приводит слова Анчелотти Marca.

33-летний испанец перешел в «Реал» на правах аренды из «Эспаньола» в летнее трансферное окно. Он провел 5 матчей в ла лиге, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.