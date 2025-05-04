Футбол
4 мая, 11:06

Анчелотти объявит об уходе из «Реала» в последнюю неделю мая

Сергей Ярошенко
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объявит об уходе из клуба в последнюю неделю мая, сообщает Marca.

По информации источника, итальянский специалист также сообщит о решении возглавить сборную Бразилии. Отмечается, что в это же время Хаби Алонсо объявит о своем назначении в «Реал».

Ранее Анчелотти заявил, что не будет обсуждать свое будущее в клубе до 25 мая.

Карло Анчелотти.Анчелотти не нужны миллионы из Саудовской Аравии. Сборная Бразилии — лучший вариант прямо сейчас

  • Le-stat

    Геша, не натягивай всё это говно из госдуры на меня. Я не выбираю этих депутатов уже давно. Дрочи на коммунистов, если есть такая потребность))

    04.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    вампирам не в первой отсасывать))) ЕдРо и ЛДПР — оптимальный вариант)))

    04.05.2025

  • Le-stat

    Но "внятно мычать" про "светлое будущее" уже не получается. Сиди и жди, что оно само придёт))

    04.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    когда нынешнее сгниет или отупеет окончательно, что даже не сможет внятно промычать, то придет светлое будущее, кем и является КПРФ))) это неизбежно))) исторически исключительно левые силы приложили максимум усилий для развития страны))) либерастня, центристы и прочее нишевое гавно нихрена не сделали)))

    04.05.2025

  • Le-stat

    Ну какое будущее может быть у прошлого?))) Голосовать за КПРФ может только выживший из ума престарелый маргинальный старикашка с синдромом величия на колхозном закате)

    04.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    КПРФ это крутая партия, которая в будущем получит большинство))) неужели за партию Люблю Дрочить Правой Рукой (ЛДПР) опять будешь голосовать?)))

    04.05.2025

  • Le-stat

    Ну это как сейчас, в нынешних реалиях, топить за КПРФ. Да, Геша?))

    04.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    возглавить сборную Бразилии образца 00-х годов — это еще понятно, уникумы на каждой позиции, мечта любого тренера))) но в нынешних же реалиях ее тренировать согласится только выживший из ума престарелый меркантильный старикашка с синдромом величия на закате карьеры))) иными словами, Анчелотти подходит)))

    04.05.2025

  • hant64

    Он даже пяти минут не тренировал ни одну сборную, а тренер клубный и тренер сборной - почти разные профессии. И это не я сказал, это общеизвестно.

    04.05.2025

  • hant64

    Если 4 мая уже всё стало известно, то о чём там ещё нужно особо объявлять?:slight_smile:

    04.05.2025

  • TORO

    Что, уже отказался от неустойки?)

    04.05.2025

  • СереХа

    Папа топ

    04.05.2025

  • Le-stat

    Шанс возглавить сборную Бразилии бывает раз в жизни. В жизни очень узкого круга лиц. Понять папу можно) А если он на прощанье ещё и грохнет таки Барселону, будет вообще шикарно!

    04.05.2025

  • инок

    Карьеру Карло уже ничто не похоронит. Все понимают зачем люди едут в ОАЭ. Это пенсия. Анчи не нужно доказывать свое футбольное величие ещё и со сборной Бразилии..))

    04.05.2025

  • Vitalik Klimov

    Спасибо тебе папа Карло, за всё!!! Удачи тебе!!!

    04.05.2025

  • NF

    Видимо, Анчелотти надеялся, что, всё же, зацепится за "Реал". Не выходит, а тут еще бразильцы начинают светить кандидатами на пост тренера сборной. Похоже, итальянец опасается лишиться синекуры. Я, кстати, не убеждён, что у него с Бразилией получится...

    04.05.2025

  • spartsmen

    а зачем объявлять, если мы все об этом уже в курсе? :laughing:

    04.05.2025

