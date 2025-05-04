Анчелотти объявит об уходе из «Реала» в последнюю неделю мая
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объявит об уходе из клуба в последнюю неделю мая, сообщает Marca.
По информации источника, итальянский специалист также сообщит о решении возглавить сборную Бразилии. Отмечается, что в это же время Хаби Алонсо объявит о своем назначении в «Реал».
Ранее Анчелотти заявил, что не будет обсуждать свое будущее в клубе до 25 мая.
Новости